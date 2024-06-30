"إيران ستستغله".. لماذا أثار أداء "بايدن" الضعيف في المناظرة مخاوف الإسرائيليين

وكتب عاموس هاريل، محلل الشؤون العسكرية في "هآرتس": "هل سيقيّم حزب الله وإيران أن بايدن مشغول جداً الآن عن دعم إسرائيل في حالة اندلاع حرب شاملة في لبنان هذا الصيف؟"، وفي حين سخر البعض على اليمين الإسرائيلي من أداء "بايدن" في المناظرة، على أمل فوز "ترامب"، واصل "هاريل" قائلاً: "إن ذلك كان إظهاراً لنكران الجميل، بعد أن وقف الرئيس الأمريكي إلى جانب إسرائيل، وزودها بكميات كبيرة من الأسلحة. علاوة على ذلك، فإن ترامب قصبة ضعيفة للاعتماد عليها".