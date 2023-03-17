الجيش الليبي يعثر على براميل "اليورانيوم" المفقودة

وأشار إلى أنه: "تعهد ماسيمو من الوكالة بتوفير احتياجات الحراسات التي تتضمن ملابس خاصّة وكمامات وغيرها لحماية المكلّفين بالحراسة من الأمراض التي تسبّبها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرهما، لكن -مع الأسف- لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات غير المتوافرة لدينا مع وجود الحظر على الجيش الليبي، الأمر الذي تطلب وجود أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمّن عدم إصابتهم أو تعرُّضهم لمخاطر الإصابة".