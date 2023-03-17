الجيش الليبي يعثر على براميل "اليورانيوم" المفقودة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، العثور على براميل "اليورانيوم" المفقودة في "منطقه لا تبعد سوى نحو خمسة كيلو مترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية".
ورداً على ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم، أوضح الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: "تمّت زيارة الموقع في الجنوب الليبي في عام 2020 من قِبل أعضاء الوكالة، وتمّ جرد العدد الموجود وأُقفل باب المستودع بالشمع الأحمر".
وأكّد أنه: "بناءً على التنسيق الذي تمّ معهم ولخطورة هذه المواد اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها".
وأشار إلى أنه: "تعهد ماسيمو من الوكالة بتوفير احتياجات الحراسات التي تتضمن ملابس خاصّة وكمامات وغيرها لحماية المكلّفين بالحراسة من الأمراض التي تسبّبها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرهما، لكن -مع الأسف- لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات غير المتوافرة لدينا مع وجود الحظر على الجيش الليبي، الأمر الذي تطلب وجود أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمّن عدم إصابتهم أو تعرُّضهم لمخاطر الإصابة".