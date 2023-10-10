طالب بصرف المرتبات.. ميليشيا الحوثي تختطف رئيس نادي المعلمين اليمنيين

وأوضح "الإرياني" أن ميليشيا الحوثي بدلاً من استجابتها لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة، التي تقدر خلال الأعوام 2022- 2023 بـ(أربعة تريليونان و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، الغاز والاتصالات) لصرف مرتباتهم بانتظام، عمدت إلى تنفيذ عمليات اعتقال واعتداءات ممنهجة بحق قيادات نقابية وإعلاميين وصحفيين ونشطاء رفعوا هذه المطالب.