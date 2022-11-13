بالفيديو.. 6 قتلى و53 مصاباً في انفجار إسطنبول.. و"أردوغان" يشير لعمل إرهابي

هزّ انفجار عنيف شارع الاستقلال المتفرع من ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، اليوم (الأحد)، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن حاكم إسطنبول أبلغني بسقوط 6 قتلى و53 مصاباً في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم".
وأضاف "أردوغان": "إن دلالات هجوم إسطنبول تشير إلى أنه هجوم إرهابي".
وبيّن أن الانفجار نُفذ باستخدام قنبلة بمشاركة امرأة.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" جثث القتلى والجرحى متناثرة في الشارع، وسط حالة هلع شديدة تسيطر على الموجودين في محيط الانفجار.