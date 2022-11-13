بالفيديو.. 6 قتلى و53 مصاباً في انفجار إسطنبول.. و"أردوغان" يشير لعمل إرهابي

هزّ انفجار عنيف شارع الاستقلال المتفرع من ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، اليوم (الأحد)، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.