رُصد في مخبأ سري.. كيف قُتل زعيم "داعش"؟

نقلت "رويترز" اليوم (الخميس) عن مقاتلين شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوريا، أن "القرشي" فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.