رُصد في مخبأ سري.. كيف قُتل زعيم "داعش"؟

نقلت "رويترز" اليوم (الخميس) عن مقاتلين شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوريا، أن "القرشي" فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.
وأفادت المصادر بأن "القرشي" ومساعديه رُصدوا في مخبأ سري بأحد المنازل.
من جهته، قال سالم الحوراني الذي يعيش في مدينة جاسم، وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي رُصدت خلية "داعش" بها: "إن الزعيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبأهما".
وذكر الجيش الأمريكي أمس أن "القرشي" قُتل في عملية نفذها الجيش السوري الحر المعارض في محافظة درعا في جنوب سوريا.
وأعلن متحدث باسم "داعش" أمس أن التنظيم عين أبو الحسين الحسيني القرشي زعيمًا جديداً، بعد مقتل "الهاشمي"، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.