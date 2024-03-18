تزامنًا مع زيارة "بلينكن" لجارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم (الاثنين) صواريخ بالستيّة عدة قصيرة المدى، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسول.
وبيّن الجيش الكوري الجنوبي أنه "رصد نحو الساعة 7,44 (22,44 ت غ) إطلاق ما يبدو أنها صواريخ بالستيّة عدة قصيرة المدى قطعت حوالى 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي"، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشار إلى تبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان، والبقاء مستعدّين للتدخّل".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام يابانيّة، أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستيّة قصيرة المدى.
من جهته، دان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تجارب الأسلحة المتكرّرة من جانب كوريا الشماليّة.
وقال "كيشيدا": "إنّ هذه السلسلة من الأفعال تهدّد سلم وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي. نحن لن نتسامح مع ذلك".
وتزامنت عمليّات الإطلاق الصاروخيّة مع زيارة "بلينكن" الذي وصل إلى سول مساء أمس، والتقى بلينكن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول صباح اليوم.
وتأتي عمليّات الإطلاق هذه أيضًا بعد أيّام قليلة على اختتام سول وواشنطن مناوراتهما السنويّة الواسعة النطاق "درع الحرّية" التي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوّية.