تزامنًا مع زيارة "بلينكن" لجارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

وبيّن الجيش الكوري الجنوبي أنه "رصد نحو الساعة 7,44 (22,44 ت غ) إطلاق ما يبدو أنها صواريخ بالستيّة عدة قصيرة المدى قطعت حوالى 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي"، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، وفقاً لـ"فرانس برس".