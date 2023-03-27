قلق أمريكي تجاه الوضع في تل أبيب.. والقنصل الإسرائيلي بنيويورك يستقيل

وفي ظل التوتر الحاصل، أعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، أنه قدّم استقالته الأحد، احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع، وهو ما يعكس الخلاف المتصاعد بشأن التعديل القضائي الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية.