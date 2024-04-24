بريطانيا وألمانيا تتعهّدان بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب مع روسيا

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم "الأربعاء"؛ بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا طالما استغرق الأمر، رغم أنّ المستشار الألماني شدّد على رفضه تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف.
وقال "سوناك" خلال مؤتمر صحافي مع "شولتس" في المستشارية الألمانية: "نحن متّحدون في رغبتنا في دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، والحرب التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تنتهي بالفشل".
وأضاف: "نحن ندافع عن القيم المهمّة للغاية بالنسبة إلينا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبعد زيارة إلى بولندا أمس، حيث تعهّد بأموال إضافية لكييف، حلّ رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة الألمانية في أول زيارة له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء قبل 18 شهرًا.
وقام "سوناك" برحلته التي تستغرق يومين إلى أوروبا؛ بهدف تسليط الضوء مجدّدًا على الحرب في أوكرانيا، بعدما طغت الحرب، التي تشنّها إسرائيل ضدّ حركة "حماس" في قطاع غزة، على معظم الأحداث العالمية.