بريطانيا وألمانيا تتعهّدان بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب مع روسيا

وبعد زيارة إلى بولندا أمس، حيث تعهّد بأموال إضافية لكييف، حلّ رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة الألمانية في أول زيارة له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء قبل 18 شهرًا.