مصر.. إسرائيل تترقّب تصنيع مقاتلة خطيرة

وأكّد رئيسُ الهيئة العربية للتصنيع أن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات رافال محلّية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيدًا من الوقت، مضيفًا: أن شركة داسو الفرنسية قامت بعرض أجزاء تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة، موضحًا أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أي تعاون.