فيديو.. المتظاهرون يقتحمون ثلاجة رئيسة وزراء بنغلاديش بعد فرارها للهند

واقتحم آلاف المتظاهرين مقر الإقامة الرسمي، لرئيسة الوزراء الذي دام حكمها 15 عامًا، بعد يوم من مقتل ما يقرب من 100 شخص في الاضطرابات، حسب "سكاي نيوز عربية".