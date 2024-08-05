فيديو.. المتظاهرون يقتحمون ثلاجة رئيسة وزراء بنغلاديش بعد فرارها للهند

بعد أسابيع من احتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية وتحولها إلى أعمال عنف، استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، وغادرت البلاد، اليوم الاثنين.
واقتحم آلاف المتظاهرين مقر الإقامة الرسمي، لرئيسة الوزراء الذي دام حكمها 15 عامًا، بعد يوم من مقتل ما يقرب من 100 شخص في الاضطرابات، حسب "سكاي نيوز عربية".
ويهدد رحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بخلق المزيد من الفوضى في الدولة الواقعة على الحدود مع الهند، وتواجه بالفعل سلسلة من الأزمات، تتنوع ما بين ارتفاع معدلات البطالة والفساد إلى تغير المناخ.
وبعد ساعات من رؤية الزعيمة المحاصرة على شاشة التلفزيون، تستقل مروحية عسكرية مع شقيقتها، قال قائد الجيش في البلاد الجنرال وقر الزمان: إنه سيطلب توجيهات رئاسية بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.
ووعد بأن يبدأ الجيش تحقيقًا في حملة القمع الدامية ضد الاحتجاجات التي قادها الطلاب، التي أجّجت الغضب ضد الحكومة.
ووصلت "حسينة" إلى مدينة هندية على الحدود مع بنغلاديش على متن مروحية عسكرية، وفقًا لمسؤول عسكري، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام.
ولم يتضح إلى أين ستتوجه بعد ذلك، لكن عندما غادرت "حسينة"، اقتحم المتظاهرون مسكنها، واستولوا على الأثاث وسحبوا الطعام من الثلاجات.