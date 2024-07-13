نهج معزول عن الواقع.. من أين يستمد "نتنياهو" معتقداته العسكرية؟

ويشير "أبو ركبة" إلى أن إسرائيل تريد إيجاد منطقة فقيرة خدماتيًّا، يتم تجفيفها وإعادة هندستها ديموغرافيا وسكانيًّا وجغرافيًّا وخدماتيًّا؛ لتحاول من خلال بعض العناصر إدارة الناس المتبقين الذين يكون عددهم من 100 إلى 200 ألف؛ وبالتالي يمكن السيطرة عليهم، وإيجاد نماذج حكم لهم، كما تريد إنهاء حكم "حماس"، وعدم السماح بوجود السلطة، وتريد خلق نماذج جديدة، يسهل السيطرة عليها والتحكم بها، وبعد خلق هذه النماذج يتم توسيعها لاحقًا باتجاه الجنوب، لكن إسرائيل لا تجد تعاونًا من العائلات ولا من المؤسسات الفلسطينية لبلورة تصوراتها على أرض الواقع؛ ومن ثم فإنها تواجه عقبة.