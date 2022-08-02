"الطاقة الذرية": برنامج إيران النووي يمضي قُدمًا بسرعة كبيرة جدًّا

يُذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية، وضمان سلمية برنامجها.. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًّا منه في 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجيًّا عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.