بالفيديو.. استنفار أمني وإخلاء مبنى في مطار هيثرو بلندن بسبب "مواد خطرة"

أخلت السلطات البريطانية، اليوم، مبنى الركاب رقم 4 في مطار هيثرو بلندن، وذلك بعد بلاغ عن حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.
وقال متحدث باسم المطار: "تم إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاؤه بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث. نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى، ونقدم الدعم للموجودين في الموقع"، مؤكدًا أن جميع المباني الأخرى تعمل بشكل طبيعي.
من جانبها، أوضحت فرقة إطفاء لندن أن "رجال الإطفاء يستجيبون لحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة"، مشيرة إلى نشر فرق متخصصة لتقييم الموقع، واصفة الإخلاء بأنه إجراء احترازي.
وأظهرت صور تداولها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار سيارات الإسعاف خارج المبنى، بينما أعلنت هيئة السكك الحديدية الوطنية أن القطارات لا تتوقف في مبنى الركاب رقم 4 بسبب الحادث.