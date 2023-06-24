"ميدفيديف": تمرد "فاغنر" يستهدف الاستيلاء على السلطة في روسيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم (السبت): "إن التمرد الحالي لمجموعة فاغنر عملية مخطط لها جيداً وتنفذ بشكل مدروس وتستهدف الاستيلاء على السلطة في البلاد".
وأضاف "ميدفيديف": "تصرفات الأشخاص الذين خططوا للتمرد العسكري تتفق مع مخطط الانقلاب المنظم"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
ورجح احتمال مشاركة عناصر أجنبية مع مرتزقة "فاغنر" في الاستيلاء على القيادة الجنوبية للجيش الروسي في روستوف.
وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفجيني برجوجين، الجمعة، تمرده ضد القوات الروسية، فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجنر برد "صارم".