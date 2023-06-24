"ميدفيديف": تمرد "فاغنر" يستهدف الاستيلاء على السلطة في روسيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم (السبت): "إن التمرد الحالي لمجموعة فاغنر عملية مخطط لها جيداً وتنفذ بشكل مدروس وتستهدف الاستيلاء على السلطة في البلاد".