مقتل إسرائيليين اثنين جراء إطلاق نار في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية

وقال مسؤول في مستشفى النجاح في نابلس لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ أبو عصب وهو من سكان مخيم بلاطة توفي "نتيجة جروح أصيب بها فجر الأربعاء الماضي خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) للمخيّم".