مقتل إسرائيليين اثنين جراء إطلاق نار في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن مقتل إسرائيليين اثنين من جراء إطلاق نار في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية .
كما توفي شاب فلسطيني السبت متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء ومسؤول صحّي.
وقالت وفا إنّ محمد أبو عصب (19 عاماً) أصيب "بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة الأربعاء الماضي" وتوفي السبت متأثرًا بجروحه، وفق وكالة "وفا" للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى أن الشاب أُصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعدما تسلّلت قوة "مستعربين" إلى المخيّم وحاصرت منزلًا.
ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على وكالة فرانس برس لدى طلبها التعليق على النبأ.
وقال مسؤول في مستشفى النجاح في نابلس لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ أبو عصب وهو من سكان مخيم بلاطة توفي "نتيجة جروح أصيب بها فجر الأربعاء الماضي خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) للمخيّم".