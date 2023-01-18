"لافروف" يتهم "الناتو" بخوض حرب هجينة ضد روسيا عبر أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الأربعاء)، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) يخوض حربًا ضد روسيا عبر أوكرانيا".
وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي عُقد بموسكو لاستعراض حصيلة عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "إن حلف الناتو والولايات المتحدة يخوضان عبر أوكرانيا، حربًا بالوكالة ضد بلادنا بمهمة واحدة: إيجاد حل نهائي لقضية روسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة تحضير الولايات المتحدة وحلفائها على مدى سنوات طويلة لشن حرب هجينة ضد روسيا".
واتهم الاتحاد الأوروبي بالخضوع لواشنطن.