"لافروف" يتهم "الناتو" بخوض حرب هجينة ضد روسيا عبر أوكرانيا

وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي عُقد بموسكو لاستعراض حصيلة عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "إن حلف الناتو والولايات المتحدة يخوضان عبر أوكرانيا، حربًا بالوكالة ضد بلادنا بمهمة واحدة: إيجاد حل نهائي لقضية روسيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".