ملك البحرين: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني

أكّد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة؛ على توفير الحماية للمدنيين من انعكاسات الحرب، وإطلاق جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين مع تأكيد رفضنا القاطع تهجير شعب غزة.
وأوضح ملك البحرين، في كلمته بقمة السلام التي تُعقد في مصر، أن مملكة البحرين موقفها ثابت من ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن بلاده متمسكة بالحوار كسبيلٍ وحيدٍ لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكّد رفض البحرين القاطع تهجير الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم يُبنى على أساس المعاهدات، أما إيقاف الحرب، فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك استقرارٌ في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني.