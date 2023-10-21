ملك البحرين: لا استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني

وأكّد رفض البحرين القاطع تهجير الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم يُبنى على أساس المعاهدات، أما إيقاف الحرب، فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك استقرارٌ في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني.