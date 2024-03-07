اتهمت أوكرانيا بتدبيره.. روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي

وأضاف أنه بناء على تعليمات من قادته، أخذ المتهم أسلحة وعبوة ناسفة من مخبأ مجهز له سابقاً، بهدف تفجير أحد المباني الإدارية في مدينة أولونيتس، وأثناء محاولة اعتقاله، تم تحييده بعد أن قام بإطلاق النار على ضباط الأمن.