اتهمت أوكرانيا بتدبيره.. روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الخميس)، إحباط هجوماً إرهابياً في جمهورية كاريليا شمال غربي البلاد، وتحييد المشتبه به.
وأوضح مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أن "جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية كاريليا أحبط محاولة تنفيذ عمل إرهابي، خططت له الاستخبارات الأوكرانية بمشاركة مواطن مجند من جمهورية بيلاروسيا من مواليد عام 1974"، وفقاً لـ"تاس".
وبيّن المركز أن المتهم كان عضواً في التشكيل القومي (كاستوس كالينوفسكي)، وكان مدرجاً على قائمة المطلوبين.
وأضاف أنه بناء على تعليمات من قادته، أخذ المتهم أسلحة وعبوة ناسفة من مخبأ مجهز له سابقاً، بهدف تفجير أحد المباني الإدارية في مدينة أولونيتس، وأثناء محاولة اعتقاله، تم تحييده بعد أن قام بإطلاق النار على ضباط الأمن.