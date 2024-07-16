"قارن دونالد بهتلر".. من هو جيمس فانس الذي اختاره "ترامب" نائباً له؟

ولد "فانس"، البالغ من العمر 39 عاماً، في منزل فقير في جنوب أوهايو، وقد يساعد اختياره في تعزيز مصداقية حملة "ترامب" في حزام الصدأ في سباق سيتحدد من قبل الناخبين في حفنة من الولايات المتأرجحة، بما في ذلك ولايتي بنسلفانيا وميشيغان القريبتين، رغم أن آراءه المحافظة قد تنفر الناخبين المعتدلين، وبعد خدمته في سلاح مشاة البحرية، والدراسة في كلية الحقوق بجامعة ييل، والعمل كرأس مال مغامر في سان فرانسيسكو، اكتسب "فانس" شهرة وطنية بفضل كتابه "مرثية هيلبيلي" عام 2016، في تلك المذكرات، استكشف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجه مسقط رأسه وحاول شرح شعبية "ترامب" بين الأمريكيين البيض الفقراء للقراء.