واشنطن تدرس إبطاءَ بيع الأسلحة لإسرائيل للضغط على "نتنياهو" لتقليص الهجمات على غزة

وأوضح المسؤولون أنّ وزارة الدفاع "البنتاغون" تقوم، بتوجيهٍ من البيت الأبيض، بمراجعة صفقات الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، والتي يمكن استخدامها وسيلةَ ضغط، غَيْرَ أنّ المسؤولين أكّدوا عدمَ اتّخاذ أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن؛ وفقًا لـ"فرانس برس".