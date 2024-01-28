واشنطن تدرس إبطاءَ بيع الأسلحة لإسرائيل للضغط على "نتنياهو" لتقليص الهجمات على غزة

نقلت شبكةُ "إن بي سي" الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول أمريكي سابق، اليوم "الأحد"؛ أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إبطاءَ شحنات مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط على حكومة بنيامين نتنياهو؛ من أجل حثّها على تقليص هجماتها العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح المسؤولون أنّ وزارة الدفاع "البنتاغون" تقوم، بتوجيهٍ من البيت الأبيض، بمراجعة صفقات الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، والتي يمكن استخدامها وسيلةَ ضغط، غَيْرَ أنّ المسؤولين أكّدوا عدمَ اتّخاذ أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافوا: أن واشنطن تدرس إبطاءَ أو إيقاف تسليم أسلحة معيّنة لإسرائيل، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى حثّ الإسرائيليين على اتّخاذ إجراءات؛ مثل فتح ممرات إنسانية لتقديم مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.