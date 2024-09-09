كيف تستخدم روسيا مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الناخبين الأميركيين؟

وكشفت وزارة العدل عن اتهامات جنائية ضد اثنين من موظفي شبكة "روسيا اليوم"، وهما موظفان سابقان يُزعم أنهما موّلا سراً شركة إعلامية سياسية أمريكية، وتفصّل لائحة الاتهام المُقدّمة ضد الروسيين مخططًا مزعومًا أرسل فيه الروس حوالي 10 ملايين دولار إلى اثنين من مالكي شركات الإعلام، لورين تشين وليام دونوفان، اللذين دفعا بعد ذلك لمؤثرين محافظين أمريكيين لإنشاء مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أوقات مختلفة، شارك بعض المعلقين محتوى مناهضًا لأوكرانيا، وهو ما يتماشى مع أولويات هذا الجهد.