بعد مقتل الشابة "مهسا".. التظاهرات تتجدد في إيران وأنباء عن مقتل محتجين

وفي التفاصيل، أكدت وكالة رويترز مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 15 في الاحتجاجات الشعبية اليوم في إيران، ونقلت الوكالة عن جماعة هنجاو الحقوقية الإيرانية قولها إن رجلين توفيا في الاحتجاجات اليوم في بلدة ديواندره، وذلك بعد نقلهما إلى مستشفى كوسار في سنندج.