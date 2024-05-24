"العدل الدولية" تأمر إسرائيل بوقف "عملياتها" في رفح فورًا

وقالت المحكمة: إنه يتعيّن على إسرائيل "أن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديًّا كمجموعة أو على نحو جزئي".