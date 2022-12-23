عذَّبه "الحوثي" ثم اختفى.. ظهور جثة فنان يمني مشنوقًا بسطح منزله!

ورجحت المصادر انتحار الفنان "المحدني" بسبب دخوله في حالة نفسية نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات ميليشيا الحوثي قبل أن تفرج عنه، ثم أصدرت لاحقًا، وتحديدًا في فبراير الماضي، حكمًا بالحبس 7 سنوات عليه وعلى أربعة آخرين، هم: منصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي ومختار الجبلي، وفق ما نقلت "العربية نت".