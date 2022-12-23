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عذَّبه "الحوثي" ثم اختفى.. ظهور جثة فنان يمني مشنوقًا بسطح منزله!

رُجِّح انتحاره بسبب حالته النفسية لـ"اعتقاله من قِبل الميليشيات"
عذَّبه "الحوثي" ثم اختفى.. ظهور جثة فنان يمني مشنوقًا بسطح منزله!
سبق
سبق

رجحت مصادر انتحار الفنان محدني المحدني بسبب دخوله في حالة نفسية نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات الميليشيات.

وفي التفاصيل، عثر مواطنون يمنيون على جثة فنان شعبي مشنوقًا بسطح منزله بعد أشهر من خروجه من أحد سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتعرُّضه للتعذيب الشديد.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية بأن مواطنين في مديرية "ثلا" بمحافظة عمران شمال اليمن، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عثروا أمس الخميس على جثة الفنان الشعبي محدني المحدني مشنوقًا بسطح منزله بعد ساعات من اختفائه والبحث عنه.

اختطاف وتعذيب

ورجحت المصادر انتحار الفنان "المحدني" بسبب دخوله في حالة نفسية نتيجة اختطافه وتعذيبه في معتقلات ميليشيا الحوثي قبل أن تفرج عنه، ثم أصدرت لاحقًا، وتحديدًا في فبراير الماضي، حكمًا بالحبس 7 سنوات عليه وعلى أربعة آخرين، هم: منصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي ومختار الجبلي، وفق ما نقلت "العربية نت".

تهمة كيدية

واتهمت الميليشيا الحوثية الفنان المحدني بأنه عضو في خلية تعمل لصالح مناوئيها، وهي التهمة الكيدية التي تلفقها الميليشيا ضد كل من يعارض انقلابها وانتهاكاتها.

يُشار إلى أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، والاستبداد والقهر اللذين تمارسهما الميليشيا على المواطنين في مناطق سيطرتها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية
اليمن
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محدني المحدني

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