بعد اقتحام عشرات المستعمرين.. "حماس" تدعو للنفير العام والرباط بالمسجد الأقصى

دعت حركة "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى النفير العام والرباط في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الجمعة، وتحدّي كل العوائق التي يفرضها الاحتلال الصــهيوني؛ في منع الوصول إليه والصلاة والرباط فيه.
وأضافت الحركة وفق المركز الفلسطيني للإعلام أن علينا أن نجعل غدًا الجمعة يومًا مشهودًا لكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك، منذ أكثر من ثلاثة عشر أسبوعًا، وللتأكيد مجدّدًا أنَّ قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين لن يكون إلا إسلاميًا خالصًا، ولا شرعية ولا سيادة الاحتلال على جزء منه.
واقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق وكالة "وفا" للأنباء.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول.