بعد اقتحام عشرات المستعمرين.. "حماس" تدعو للنفير العام والرباط بالمسجد الأقصى

وأضافت الحركة وفق المركز الفلسطيني للإعلام أن علينا أن نجعل غدًا الجمعة يومًا مشهودًا لكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك، منذ أكثر من ثلاثة عشر أسبوعًا، وللتأكيد مجدّدًا أنَّ قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين لن يكون إلا إسلاميًا خالصًا، ولا شرعية ولا سيادة الاحتلال على جزء منه.