اشتباكات عنيفة في جامعة كاليفورنيا بين مؤيدين للفلسطينيين ومناصرين لـ"إسرائيل"

من جانبه، بيّن نائب رئيسة بلدية لوس أنجلوس لشؤون الإعلام زاك سيدل، عبر منصة "إكس"، أن الشرطة استجابت لطلب من جين بلوك مستشار الجامعة وهو أعلى مسؤول إداري فيها ويقوم بمهام الرئيس التنفيذي، بتقديم الدعم في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.