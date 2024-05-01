اشتباكات عنيفة في جامعة كاليفورنيا بين مؤيدين للفلسطينيين ومناصرين لـ"إسرائيل"

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم (الأربعاء) في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مشاركين في مظاهرات مضادة.
وذكرت صحيفة "ديلي بروين" لطلاب جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أن مناصرين لـ"إسرائيل" حاولوا إزالة مخيم للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، بيّن نائب رئيسة بلدية لوس أنجلوس لشؤون الإعلام زاك سيدل، عبر منصة "إكس"، أن الشرطة استجابت لطلب من جين بلوك مستشار الجامعة وهو أعلى مسؤول إداري فيها ويقوم بمهام الرئيس التنفيذي، بتقديم الدعم في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.