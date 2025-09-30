ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطته بشأن غزة .. ويهدد:"نهاية غير سعيدة حال الرفض"

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، حركة حماس مهلة تمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، محذرًا من عواقب خطيرة في حال تجاهلها.
وقال ترامب: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام. لدى الحركة 3-4 أيام للرد، وإذا لم تفعل فإن إسرائيل ستتخذ ما يلزم". وأضاف: "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون النهاية غير سعيدة".
وأوضح الرئيس الأميركي أن المطالب واضحة وبسيطة، تتمثل في استعادة الرهائن وضمان التزام حماس بسلوك مسؤول، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبها، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة ترامب، في مؤشر على احتمال تحريك المياه الراكدة في ملف التهدئة.