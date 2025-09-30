ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطته بشأن غزة .. ويهدد:"نهاية غير سعيدة حال الرفض"

من جانبها، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة ترامب، في مؤشر على احتمال تحريك المياه الراكدة في ملف التهدئة.