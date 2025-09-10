استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد 4 آخرون باستهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد فلسطين غربي المدينة، في حين استشهد فلسيطني آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي المدينة.