استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب آخرون الليلة الماضية في غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال على أنحاء متفرقة من مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد 4 آخرون باستهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد فلسطين غربي المدينة، في حين استشهد فلسيطني آخر باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي المدينة.
واستشهد فلسطينينان وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في ميناء غزة غربي المدينة.
وأفادت خدمة الإسعاف والطوارئ في مستشفى حمد بغزة بوصول 9 مصابين نتيجة قصف منزل قرب المستشفى شمالي قطاع غزة.