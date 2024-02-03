"110" ساعات.. ولا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر والطفلة "هند" مجهولًا بغزة

وكانت الطفلة هند تستقلُّ سيارة برفقة خمسة من أفراد عائلتها "خالها بشار حمادة، وزوجته، وأطفاله الثلاثة"، عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، في محاولة للانتقال من مكان سكنهم في مدينة غزة إلى منزل للعائلة في شارع الوحدة في المدينة، عندما حاصرتهم دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي "تل الهوى"، وفتحت نيران رشاشاتها باتجاه السيارة؛ ما أدّى إلى استشهاد جميع من فيها باستثنائها وابنة خالها ليان "14 عامًا".