الحوثيون: استهدفنا 4 سفن شحن مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق مساء الأحد أنه دمر ثلاثة زوارق مسيّرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر، في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس" .