مساعد "البرهان": "الدعم السريع" تخسر بالآلاف أسبوعيًّا وتجلب مرتزقة أفارقة

وفي التفاصيل، أكد "العطا" أن أعداد جنود الجيش في الخرطوم تتجاوز الثلاثين ألفًا بقليل، بينما يتجاوز عدد عناصر قوات الدعم السريع في العاصمة الـ160 ألف جندي، وذلك منذ بداية الحرب. مضيفًا: "الدعم السريع تخسر بالآلاف أسبوعيًّا؛ ما جعلها تستجلب مرتزقة من غرب إفريقيا".