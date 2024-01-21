مساعد "البرهان": "الدعم السريع" تخسر بالآلاف أسبوعيًّا وتجلب مرتزقة أفارقة

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، مساء أمس الأحد: "إن الحرب اقتربت من النهاية بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية".
وفي التفاصيل، أكد "العطا" أن أعداد جنود الجيش في الخرطوم تتجاوز الثلاثين ألفًا بقليل، بينما يتجاوز عدد عناصر قوات الدعم السريع في العاصمة الـ160 ألف جندي، وذلك منذ بداية الحرب. مضيفًا: "الدعم السريع تخسر بالآلاف أسبوعيًّا؛ ما جعلها تستجلب مرتزقة من غرب إفريقيا".
وأكد العطا أن "الدفاع عن العرض والأرض مسؤولية تجمعنا مع شعبنا. ولم نسأل أي مستنفر عن تصنيفه السياسي؛ إذ نراهم جميعًا سودانيين"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأضاف: "غاضبون، والتيار الإسلامي ولجان المقاومة المستقلة ومجموعات من شباب حزب الأمة القومي وغيرهم ضمن المستنفرين". مشددًا على أن "كل القوى السياسية السودانية والحركات تقاتل بجانب الجيش".
وميدانيًّا، أكد العطا أن عمليات الجيش العسكرية في أم درمان تمضي بوتيرة متسارعة من اتجاه كرري، وكذلك من المهندسين، مشيرًا إلى وجود "تنسيق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو في كردفان".
وتابع: "الجيش يخوض معارك كبيرة في مدني، وستعود الجزيرة قريبًا لحضن الوطن".
وأودت الحرب في السودان منذ اندلاعها بأكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
وتسبب النزاع بنزوح نحو 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.