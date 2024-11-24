الحكومة اللبنانية تقرر تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام

قرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
وفي التفاصيل، قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّه قرّر "تعليق التدريس الحضوري" في كلّ المؤسسات التعليمية الواقعة في "بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا"، وذلك بهدف "المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظلّ الأوضاع الخطرة الراهنة".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن حصيلة القتلى جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في وسط بيروت السبت ارتفعت إلى 29 شخصا، مضيفة أن 67 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض.
وكانت الضربة الإسرائيلية القوية قد دمرت مبنى متعدد الطوابق السبت بمنطقة البسطة في بيروت، على مقربة من البرلمان وقصر الحكومة، وفقاً للعربية نت.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي القتلى في جميع أنحاء لبنان السبت بلغ 84 شخصاً، فيما أصيب 213 آخرون بجروح.