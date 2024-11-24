الحكومة اللبنانية تقرر تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام

قرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.