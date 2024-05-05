الرئيس الصيني يزور فرنسا.. والتجارة وحرب أوكرانيا تتصدران المباحثات

ويعقد شي جينبينغ الذي يحتفل بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع "ماكرون"، الذي أجرى مشاورات مسبقا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، لكن الانقسامات داخل بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، وخاصة بين فرنسا وألمانيا، تؤدي إلى تقويض قدرتها على التأثير على الصين.