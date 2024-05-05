الرئيس الصيني يزور فرنسا.. والتجارة وحرب أوكرانيا تتصدران المباحثات
يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، زيارة إلى باريس يعتزم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته فيها إلى "المعاملة بالمثل" في مجال التجارة وبحث سبل التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا، فيما يستمر الرئيس الصيني في إظهار دعمه لروسيا.
ويُنظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة بقصر ليزانفاليد، وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي "ماكرون" و"شي" وجها لوجه في اجتماع طابعه سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة.
وستنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الرئيسين الفرنسي والصيني بقصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية.
ويعقد شي جينبينغ الذي يحتفل بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع "ماكرون"، الذي أجرى مشاورات مسبقا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، لكن الانقسامات داخل بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، وخاصة بين فرنسا وألمانيا، تؤدي إلى تقويض قدرتها على التأثير على الصين.