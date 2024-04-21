"قتلوا تحت التعذيب".. العثور على جثامين 50 فلسطينياً دفنهم الاحتلال في مقبرة جماعية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لفلسطينيين دفنوا بعد قتلهم بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أنه عثر على الجثث منزوعة الملابس وقد تحلل معظمها في باحة مجمع ناصر الطبي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل: "فوجئنا بأن هناك مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي أقامها الاحتلال الإسرائيلي... وفوجئنا أمس بوجود 50 شهيداً في إحدى الحفر".
وأضاف "بصل": "إن الجثث تعرضت لأنواع من التعذيب والاعتقال والتنكيل وبعد ذلك تم دفنها".
وتابع: "إن هناك جثثاً في مرحلة متقدمة من التعفن والتحلل".
وأشار "بصل" أن عمليات انتشال الجثامين مستمرة ويمكن أن يرتفع عددها.
من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتحقق من هذه التقارير.