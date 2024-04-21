"قتلوا تحت التعذيب".. العثور على جثامين 50 فلسطينياً دفنهم الاحتلال في مقبرة جماعية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لفلسطينيين دفنوا بعد قتلهم بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس بجنوب قطاع غزة.