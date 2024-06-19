تقرير أممي يسلط الضوء على القنابل المستعملة في غزة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر

وعرض التقرير بالتفصيل الهجمات التي استخدمت فيها قنابل GBU-31 وزن ألفي رطل، وقنابل GBU -32 زنة ألف رطل، وGBU -39 زنة 250 رطلاً في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 على مبانٍ سكنية وسوق ومدرسة ومخيم للاجئين، وتحققت المفوضية من مقتل 218 شخصًا في الهجمات الست، وقد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير.