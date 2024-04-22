بولندا مستعدة لنشر أسلحة نووية لـ"الناتو" على أراضيها.. وروسيا: سنضمن أمننا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم (الاثنين)، استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لنشر أسلحة نووية على أراضيها في حال قرر "الناتو" تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينينجراد.