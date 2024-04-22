بولندا مستعدة لنشر أسلحة نووية لـ"الناتو" على أراضيها.. وروسيا: سنضمن أمننا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم (الاثنين)، استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لنشر أسلحة نووية على أراضيها في حال قرر "الناتو" تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينينجراد.
وقال دودا لصحيفة "فاكت": "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك"، وفقاً لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه، أعلن الكرملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن العسكريين سيحللون الوضع بالتأكيد، وفي أي حال من الأحوال، سيتخذون كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمننا".