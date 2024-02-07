مقتل قياديْين بكتائب بحزب الله العراقي في هجوم استهدف سيارة شرق بغداد

ودأبت بغداد على التحذير من توسع الصراع في المنطقة جراء الحرب التي تفجرت في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وتحركت إثرها عدة جبهات بدءاً من لبنان حيث حزب الله، مروراً بسوريا والعراق، وصولاً إلى اليمن حيث شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً أيضاً عشرات الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.