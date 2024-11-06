لماذا فشلت "كامالا هاريس" في محاولتها التاريخية للوصول إلى البيت الأبيض؟

خلال تجمع انتخابي في الممشى الوطني، وقبيل أسبوع من يوم الانتخابات، صعدت نائبة الرئيس كامالا هاريس على المسرح محاولة بث الحماس في صفوف مؤيديها. وفي اجتماع جمعها مع قادة إحدى أكبر النقابات العمالية الأمريكية في واشنطن، أكدت هاريس أنها ستبذل كل جهدها لحماية وظائف العمال وتوفير سبل عيش أفضل لهم مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، لكن على الرغم من التطمينات، أبدى قادة النقابات شكوكهم في قدرة هاريس على الوفاء بتعهداتها. وعلى الرغم من الدعم التاريخي للديمقراطيين من قِبل "الأخوية الدولية لسائقي الشاحنات"، ترددت هذه النقابة في دعم حملة هاريس، مرجعةً ذلك إلى مخاوف حيال جهود الحزب الديمقراطي في تحسين حياة العمال.