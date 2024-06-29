المجازر متواصلة.. ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 37,834 شهيداً

وذكرت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,858 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.