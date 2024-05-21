"البديوي" يقدّم العزاء في وفاة رئيس إيران ومرافقيه

وأكّد الأمين العام، خلال تقديمه واجب العزاء، تضامن ووقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، مجدّداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.