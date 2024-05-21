"البديوي" يقدّم العزاء في وفاة رئيس إيران ومرافقيه

قدّم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، واجب العزاء، لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور علي رضا عنايتي؛ في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه، وذلك خلال زيارته مقر السفارة بالرياض.
وأكّد الأمين العام، خلال تقديمه واجب العزاء، تضامن ووقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، مجدّداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.