"هيومن رايتس ووتش" تطالب بمعاقبة "إسرائيل" لعدم امتثالها لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة

وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت من "إسرائيل" في نهاية يناير الماضي، اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.