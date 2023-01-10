الخارجية الفلسطينية: موقف "التعاون الإسلامي" المحذر من التطاول على "الأقصى" يعبّر عن العالم الإسلامي

وأكدت في بيانٍ أن هذا الموقف المهم الذي حذر من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات في المدينة وطالب بفرض عقوبات على كل من يقوم بمثل هذه التصرفات؛ إنما يعبّر عن موقف العالم الإسلامي تجاه انتهاكات الاحتلال الاستعماري الصهيوني التي كان آخرها اقتحام أحد الصهاينة للمسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القانوني والتاريخي للمدينة.