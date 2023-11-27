تحتجزون أموالنا وتحولونها لسرقة أرضنا.. "أبو ردينة" يرد على وزير إسرائيلي متطرف

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية؛ يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.