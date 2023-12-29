الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات مكثفة على وسط وجنوب غزة

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفها المكثف لأحياء سكنية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء للنازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وجرح العشرات، كما أوقعت غارة إسرائيلية استهدفت صهريج مياه في مخيم النصيرات شهداء وجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
وفي شمال قطاع غزة، كثفت دبابات الاحتلال مدعومة بغطاء جوي قصف أحياء الصفطاوي والجلاء، وإجبار آلاف الفلسطينيين في تلك المناطق على مغادرتها على وقع عمليات القصف، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
إلى ذلك، واصلت الدبابات الإسرائيلية مدعومة بالجرافات عمليات التدمير للأحياء السكنية في خزاعة وحي الأمل وبني سهيلا ومعن بمدينة خان يونس، مما أدى إلى تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.