الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات مكثفة على وسط وجنوب غزة

وفي شمال قطاع غزة، كثفت دبابات الاحتلال مدعومة بغطاء جوي قصف أحياء الصفطاوي والجلاء، وإجبار آلاف الفلسطينيين في تلك المناطق على مغادرتها على وقع عمليات القصف، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.