قصف أمريكي بريطاني على الحديدة.. وتلقِّي بلاغ عن استهداف الحوثي سفينة جديدة

وذكرت الخزانة الأمريكية أيضًا أن فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، والحوثيين شاركوا في بيع سلع إيرانية لمشترين أجانب لجني إيرادات لتمويل عمليات الحوثيين، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط تم عبر شبكة مالية يديرها حوثي مقيم في إيران، ومدعوم من الحرس الثوري الإيراني.