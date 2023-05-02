قبيل تتويج الملك تشارلز.. القبض على شخص يُشتبه بأنه مُسلَّح قرب قصر باكنغهام

وتفصيلاً، أوضحت شرطة لندن في بيان لها أن طوقًا أمنيًّا ضُرب بعدما عُثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة. مضيفة بأن عناصرها قاموا تفجيرها احترازيًّا، ولافتة إلى أن عملية التوقيف تمت نحو الساعة الـ(19:00) بالتوقيت المحلي الـ(18:00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لـ"فرانس برس".