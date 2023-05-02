قبيل تتويج الملك تشارلز.. القبض على شخص يُشتبه بأنه مُسلَّح قرب قصر باكنغهام

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء توقيف رجل قُرب قصر باكنغهام الملكي وسط لندن؛ قالت إنه "يُشتبه أن يكون مُسلَّحًا"، وذلك قبيل أيام من تتويج الملك الجديد للبلاد، تشارلز الثالث، في مراسم سيحضرها عدد من قادة العالم، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت شرطة لندن في بيان لها أن طوقًا أمنيًّا ضُرب بعدما عُثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة. مضيفة بأن عناصرها قاموا تفجيرها احترازيًّا، ولافتة إلى أن عملية التوقيف تمت نحو الساعة الـ(19:00) بالتوقيت المحلي الـ(18:00 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل بعد أن اقترب من بوابات قصر باكنغهام، وألقى أشياء، يُشتبه بأنها خراطيش أعيرة نارية، على أرض القصر، مشيرة إلى أنها "ألقت القبض على الرجل للاشتباه في حيازته سلاحًا (بغرض) الهجوم"، على ما أوردت وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن تشهد بريطانيا السبت المقبل حفل تتويج الملك الجديد تشارلز الثالث خلفًا لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت العام الماضي.
وسيُتوَّج تشارلز الثالث (74 عامًا) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في حفل كبير، سيرتدي فيه أو يُسلَّم خلاله زيًّا احتفاليًّا خاصًّا مُزيَّنًا برموز دينية وتاريخية.
ويشارك نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تأمين الحفل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث؛ ليشكل الحفل واحدًا من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.