تظاهرات ليلية بمدن إيرانية عدة.. وأمريكا تؤكد التزامها بدعم المتظاهرين

وقالت الوزارة في البيان الذي صدر بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة مهسا أميني، التي فجَّرت تلك الاحتجاجات: "نعلن اليوم عملاً مشتركًا بين وزارتَي الخارجية والخزانة لإدراج 14 فردًا وثلاثة كيانات على قائمة العقوبات"، مشيرة إلى أن هذا يدل على الالتزام باستخدام جميع الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية.