مقتل 20 عسكريًا ومدنيًا في هجمات شنتها مجموعة إرهابية في النيجر

وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.