مقتل 20 عسكريًا ومدنيًا في هجمات شنتها مجموعة إرهابية في النيجر

قُتل 20 جنديًا ومدنيًا في غرب النيجر الذي يرزح تحت وطأة هجمات مجموعات إرهابية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية الثلاثاء.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.
وأفادت الوزارة بمقتل "عشرات" المهاجمين مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام ابتداءً من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة".
وتقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش، تمردًا منذ عقد تقريبًا.