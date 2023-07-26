وسط محاولة الانقلاب.. رئيس بنين يتوجه إلى النيجر للوساطة بعد اعتقال رئيسها

وأضاف: "أعتقد أنه سيتم استخدام كل الوسائل انطلاقًا من الحاجة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكن الأمر المثالي هو أن يتم كل شيء بسلام. يجب أن يصحح السلام ذلك. إنه خيارنا الأول. نعتقد أن هذا الأمر سيتم بنجاح".