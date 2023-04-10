الخارجية الإيرانية: ندعم وقف إطلاق النار بشكل جاد في اليمن وتمديد الهدنة

قالت الخارجية الإيرانية اليوم: إن وفدًا فنيًّا سيتوجه إلى السعودية خلال أيام؛ لبحث إعادة فتح السفارة بالرياض؛ مؤكدة أنها تدعم وقف إطلاق نار بشكل جاد في اليمن وتمديد الهدنة.
وأضافت أنها "تأمل أن يمهد وقف إطلاق النار في اليمن لمسيرة سياسية مستدامة، كما تأمل أن تساعد المتغيرات في المنطقة على وقف نار مستمر في اليمن.
وقبل أيام، وقّعت المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان- وإيران -ممثلة في وزير الخارجية حسين اللهيان- على بيان مشترك يتضمن التوصل لاتفاق على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين المملكة وإيران.
كما يتضمن البيان أنه تم التوصل لاتفاق على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين من البلدين.
كما تم الاتفاق على استئناف زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.